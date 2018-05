Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “Simt că i-am iertat prea multe și că m-a păcălit cu vorbe”

Dragă Adela,

Mă confrunt cu o problemă. Am o relație de aproape 4 ani. El a fost însurat, apoi s-a despărțit… Eu habar nu aveam. Am aflat dintr-o întâmplare de căsătorie. Am rămas cu el, dar problema e că acum sunt nesigură de mine. Pur și simplu simt că i-am iertat prea multe și, de fiecare dată când am vrut să mă despart, m-am lăsat păcălită de vorbe. Acum vreau să mă separ de el, să fiu singură, dar nu înțeleg de ce nu îi pot spune verde în față. Am nevoie de ajutor, te rog. Oare sunt eu problema?