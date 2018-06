Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am fost de acord să facem sex în 3, problema este că nu cu cine trebuie. E vorba de fratele meu”

Bună Adela,

Am 23 de ani, sunt căsătorit de 5 ani, eu și soția mea ne iubim foarte mult avem un copil de 3 anișori ! Dar s-a întâmplat să punem o fantezie în aplicare, ne-am excitat, am vorbit cu ea, am fost de acord să facem sex în 3, problema este că nu cu cine trebuie. Prima oară am crezut că dacă o să fie el nu o să-mi fie așa de greu, sau nu o să am momente de gelozie. E vorba de fratele meu. Practic ea a făcut-o cu cumnatul. După terminarea actului sexual toți eram foarte deprimați, eu chiar am vrut să-mi pun capăt zilelor, ea la fel era distrusă În decursul a 6 luni ne-am împăcat cu ideea doar că eu am devenit puțin paranoic. Am avut momente în care am umblat cu altă femeie fără ca ea să știe. Acum amândoi vrem să încercăm din nou, tot cu el. Vrem amândoi și am căzut de acord să nu ne mai oprim, să vorbim între noi ca o să fie doar plăcere și nimic altceva decât sex și în general ne comportăm cum suntem de fapt. Ajută-mă te rog să înțeleg dacă o să fie mai bine, nu reușesc să gândesc logic. Între noi există comunicare, dar vreau să înțeleg chestia asta destul de clar, dacă continuăm o să ne facem rău? O să reușim să rămânem împreună? Cum să înțeleg lucrurile, și chiar vrem amândoi asta. Mulțumesc din suflet pentru ajutor