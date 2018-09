Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Băiatul meu s-a înhăitat cu o femeie cu 7 ani mai mare decât el, de care s-a îndrăgostit până peste cap”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am un băiat de 21 de ani, anul trecut a intrat abia la facultate la Medicină la București, cu mari eforturi, noi fiind din Câmpulung. Stătea la cămin, cu încă 4 băieți în cameră, e băiat bun, muncitor, iar eu și nevastă-mea am făcut tot ce am putut să-l ajutăm. Singura problemă este că s-a înhăitat cu o femeie cu 7 ani mai mare decât el, de care s-a îndrăgostit până peste cap. A adus-o și la noi acasă, unde s-au închis la el în dormitor și au făcut amor câteva ore, de se auzea până la vecini. Eu și maică-sa nu mai puteam de rușine, dar ei n-aveau nicio treabă. Am încercat noi să-i spunem că nu e bine ce face, că ar trebui să-și găsească o fată de seama lui, că nu e de teapa lui. Ea e vânzătoare, el se va face doctor, unde vrea să ajungă cu ea?! Toată vacanța a muncit ca să aibă bani să stea cu ea, aproape că nici n-a dat pe-acasă. Acum începe școala și mi-e că nu mai are timp și de serviciu, și de facultate și de ea… Suntem îngrijorați pentru el și nu știm cum să procedăm să-l aducem pe calea cea dreaptă. Dă-mi o idee, ce să-i zic, ce să-i fac, nu vreau să-și distrugă viața din cauza unei femeiuști care mâine-poimâine îi dă papucii și el rămâne fără niciun rost.