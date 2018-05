Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-am înșelat și încă îmi înșel iubitul. Nu mai pot să trăiesc așa, în două relații, dar nici nu pot să aleg”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Nu știu exact cum am ajuns aici, cert e că mi-am înșelat și încă îmi înșel iubitul. M-am tot apropiat de un tip de la muncă, iar apoi lucrurile au mers natural – natural și normal, dacă nu aș fi fost într-o relație. În fine, parcă nici nu mai contază cum am ajuns aici. Cert e că nu mai pot să trăiesc așa, în două relații, dar nici nu pot să aleg. Simt că îi iubesc pe amândoi. Sau… nu știu, amândoi mă fac fericită. Am o relație de 5 ani (prima mea relație), care nu are nicio problemă majoră, dar și o relație la început – în care trăiesc frumusețea de început, când încă ne descoperim. Amândoi sunt grijulii, iar ideea că ar putea să afle unul de celălalt mă sperie, căci niciunul nu merită asta. Cu toate acestea, eu nu știu pe cine să aleg.