Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “Nici nu mai țin minte de când nu am mai făcut dragoste”

Dragă Adela,

Mi se întâmplă următorul lucru ciudat: sunt într-o relație de patru ani cu iubitul meu, totul pare a fi bine și frumos. Ne înțelegem bine, avem tabieturi, în weekenduri ne întâlnim cu prietenii, mergem în vacanțe… Nu am nimic să-i reproșez. Din afară, viața noastră pare perfectă. Doar că… lipsește pasiunea. Nici nu mai țin minte de când nu am mai făcut dragoste. Nu se pune problema de căsătorie – pentru mine, din această cauză, ca să fiu sinceră, pentru el… habar n-am. Nu se pune problema să facem copii. Sunt sigură că nu are pe altcineva, pentru că știu în orice moment unde este și ce face. E o stare de siguranță, dar în același timp, parcă sunt goală pe dinăuntru. Îmi doresc să mă îndrăgostesc, să simt viața din plin, să fiu fericită. Dar în condițiile date se pare că nu am nicio șansă pentru așa ceva. Nu am curajul să părăsesc acest confort, dar parcă nici nu mai pot să suport. Sunt din ce în ce mai deprimată, ce mă sfătuiești să fac?