Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Fiul meu s-a îndrăgostit de colega mea, care e doar cu doi ani mai mică decât mine”

Dragă Adela,

Mă tem că fiul meu cel mare s-a îndrăgostit de colega mea de serviciu, doar cu doi ani mai mică decât mine. Adică, el are 18 ani, ea 38!! Ea tocmai a trecut printr-un divorț dureros, ale cărui detalii le știu foarte bine, iar fiul meu a devenit pentru ea un fel de 'pansament' care îi aduce multă bucurie, și îi face foarte bine, dar eu mă gândesc la băiatul meu. Mi se pare că îl folosește, mă deranjează că îl joacă pe degete cum vrea ea, iar el se lasă ca un cățeluș, pentru că îți dai seama că nu are nici un fel de experiență. Mi-e teamă să nu-l afecteze exact acum, când el ar trebui să se concentreze asupra bacului. E viitorul lui în joc, iar ei îi arde de joacă. Am încercat să vorbesc cu amândoi, dar niciunul nu dorește să coopereze. Te rog, dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Draga mea,

Ai tot dreptul să fii îngrijorată, dar dincolo de asta, pentru un băiat de 18 ani, o experiență cu o femeie mult mai în vârstă poate fi decisivă pentru bărbatul care începe să devină. Bineînțeles, cu condiția ca această colegă să nu fie traumatizată și să-și verse tot amarul asupra fiului tău. Dacă acesta este cazul, cu riscul de a-ți atrage antipatia lor, este mai bine să le spui fiecăruia ce este nevoie. Ei, că trebuie să se gândească și la el, nu doar la ea, iar lui, că nu-i permiți să aibă această relație înainte de a-și termina bacul cu bine. Însă, dacă spui că ești colegă cu ea, poate știi care este coarda ei sensibilă, astfel încât să o atragi de partea ta și toată lumea să fie fericită. Ei continuă să se vadă bine mersi, iar ea îl încurajează pe el să învețe și să se concentreze asupra viitorului său. Nu e ușor să fii nici mamă de băiat – cu toate că lumea spune că e mai greu să ai fete… Îl crești, îl ocrotești o viață întreagă și te trezești că intră într-o poveste ca aceasta pe care o descrii și îți dărâmă toate idealurile. Și vine o zi în care te vezi nevoită să-i dai drumul…