Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “El a încercat, de când s-a mutat la noi, să fie pentru ea ca un tată, însă ea nu-l acceptă. Ne certăm foarte rău”

Mă numesc Adriana şi am 45 de ani. În urmă cu 5 ani am rămas văduvă. Am o fată de 17 ani, de care am avut grijă singură, de la moartea soţului. De un an, însă, nu mai sunt singură. Am început o relaţie şi trăim împreună (el s-a mutat la mine). El a încercat, de când s-a mutat la noi, să fie pentru ea ca un tată, însă ea nu-l acceptă. Oricât de mult am încercat să vorbesc cu ea, să o determin să-i dea o şansă, nu am reuşit decât să ne certăm foarte rău. Îmi este foarte greu să o mai controlez. În două rânduri s-a întâmplat să plece de acasă şi să nu mai ştiu de ea timp de 2-3 zile. Înţeleg că îi este foarte greu de când l-am pierdut pe tatăl ei. Şi mie mi-a fost greu când a murit, dar acum încerc să îmi refac viaţa şi mi-aş dori să înţeleagă şi ea asta şi să-i dea o şansă. Nu mai ştiu cum să mai procedez şi simt că dacă încep să insist din ce în ce mai mult, o să o pierd de tot. Ajută-mă te rog cu un sfat.