Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am 20 de ani și vreau să-mi încep viața sexuală, dar nu știu dacă vreau cu fostul sau cu actualul prieten”

Bună Adela,

Am avut o peripeție foarte amuzantă cu fostul meu prieten, chiar dacă era și primul. Trebuia să împlinim doi ani împreună, dar am avut o ceartă în legătură cu distanță, eu învățând în Iași și el la Brașov. Din cauza sexului și pentru că acasă nu își dorea să vină, s-a împrietenit acolo cu o față și a vrut să o folosească numai pentru sex. Dacă ar fi ținut-o ascunsă și nu aflăm nu era ieșea tam-tam. Eu nu sunt cu parole pe Facebook și posesivă, la mine relația se bazează pe încredere și iubire. Am uitat să menționez: chiar dacă am 20 de ani, încă sunt virgină, îmi era frică să ajungem să facem sex, dar făceam dragoste în modul nostru.

L-am iertat de „n” ori și îmi promitea că nu o va caută pe față aia, dar se pare că nu își respectă promisiunea.

Când eram pregătită să fac acest pas, el greșea și din cauza asta el nu primea ce își dorea. Nici nu m-am despărțit bine și crezând că o perioada o să stau singură să nu mai aud de băieți, am cunoscut un băiat, unul chiar simpatic. Mă face mereu să rad, să zâmbesc fără niciun motiv. El e cam timid, chiar dacă eu sunt mai vulcanică. Mă bucur că are încredere în mine, mereu mă sprijină și tind să cred că e mai bun decât fostul meu prieten. Îmi place să stau foarte mult cu el, dar eu încă mă mai gândesc la fostul meu prieten. Acum, actualul, e plecat în America cu Work&Travel și nu vreau să îl rănesc. Îmi e frică că nu cumva să îl rănesc, pentru că nu merită. Chiar dacă mă văd cu fostul acasă sau la ieșirile cu prietenii noștri comuni, nu mai e aceea chimie, chiar dacă îmi e dor de modul în care eram noi. Și, să fiu sinceră, aș vrea să îmi încep viață sexuală. Și prietenul meu actual știe că sunt virgină, știe povestea mea cu fostul și nu aș vrea că atunci când vine să nu mă mai găsească așa cum eram.

Eu îl plac foarte mult pe actualul, dar nu cred că e bine să bine să te folosești de fostul pentru sex sau să îți faci un prieten cu beneficii știind situația mea. Ce îmi sugerezi să fac?