Adela vă sfătuiește în sex și iubire: “Am găsit în telefonul soției un filmuleț cu ea în ipostaze provocatoare”

Dragă Adela,

Cred că soția mea mă înșală, însă ea neagă vehement. Ideea e că am găsit în telefonul ei un filmuleț cu ea, în ipostaze cam îndrăznețe, în care își arată decolteu și în care vorbește cam provocator. Imediat m-am gândit că este un filmuleț pe care l-a trimis unui alt bărbat – normal. Ea neagă, însă. Spune că a vrut să-și învețe o prietenă să vorbească mai îndrăzneț pentru a-și stimula partenerul. Nu știu ce să cred, totuși. Nici nu vreau să ajung bărbatul acela care îi controlează telefonul. Nici acum nu am făcut asta. Mă uitam la un filmuleț cu fetița noastră și așa am dat peste înregistrarea aceasta.

Suntem căsătoriți de opt ani, amândoi avem 38 de ani, iar fetița noastră are 9 ani. Mă gândesc că nu vreau să crescă într-o familie cu părinți divorțați, dar nici nu știu dacă să am încredere în soția mea. Te rog, dă-mi un sfat.