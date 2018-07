Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Ne-am căsătorit după un an de relație, însă până acum nu am avut relații sexuale”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 28 de ani, iar soția mea are 25 de ani. Ne-am căsătorit după un an de relație, însă până acum nu am avut relații sexuale. Am crezut că vrea să aștepte până după căsătorie, însă se pare că nu este cazul. Mă oprește chiar înainte să încep ceva. Nu știu de ce face asta, spune că îi este frică… Dar eu nu pot să înțeleg cu o persoană să nu simtă nevoia de relații sexuale. O iubesc nespus, dar nu mai pot să stau fără să … Am nevoi! Nu știu de ce mă refuză. Oare a pățit ceva și nu vrea să-mi spună?