Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Soția s-a îndrăgostit de un cetățean arab pe Facebook și vrea să ne despărțim”

Dragul meu,

După 27 de ani împreună cu cineva, ajungi să fii un fel de rudă, foarte apropiată dar fără nicio legătură co romanța la care cu siguranță că visează soția ta. O relație virtuală îi poate oferi acesteia multe iluzii frumoase, pe care ea, într-o naivitate pe care n-ar trebui s-o aibă la vârsta ei, a ajuns să le creadă. Din păcate, nu prea ai cum s-o convingi până nu o va trăi pe pielea ei. În ziua de azi, multe relații încep pe internet, însă se continuă destul de repede în viața reală. Dacă spui că ei se curtează de un an și încă nu s-au văzut, ceva nu e în regulă. Ori bărbatul respectiv nu este cine se pretinde a fi, ori e un cuceritor căruia îi place să sucească mințile femeilor, ori ambele, sau poate și mai rău. Dacă el chiar dorea să fie împreună cu soția ta, o implora să se întâlnească până acum, nu aștepta un an. Înclin să cred că este doar o vrajă, care se va risipi foarte repede în momentul în care cei doi se vor cunoaște – dacă chiar se va petrece vreodată așa ceva. Și încă ceva: spui că este un cetățean arab, o persoană dintr-o cultură total diferită. La vârsta la care este soția ta, este mai greu să trăiești cu asemenea diferențe. Să presupunem prin absurd că ea dorește neapărat să aibă această experiență. Cea mai înțeleaptă poziție pe care ai putea s-o ai este să o lași să facă ce vrea. Există următoarele variante: ori se întâlnește cu el și are șocul vieții sale, după care se întoarce la tine plângând, ori se calmează când vede că o lași în pace.