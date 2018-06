Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Am 47 de ani și mă simt trecută, singură și fără niciun rost”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt o femeie de 47 de ani, divorțată de 4 ani și foarte, foarte singură. Iată de ce, când am dat peste fostul meu iubit din tinerețe pe Facebook, nu m-am putut abține să nu intru în vorbă cu el. A fost foarte entuziast și drăguț, ne-am întâlnit, ne-am plimbat, ne-am sărutat… Eram toată plină de speranță și credeam că viața îmi surâde din nou. Având în vedere felul în care se purta, nu avem motive să cred altceva. Până într-o zi, când a întârziat ore întregi să-mi răspundă la un mesaj. Apoi, au trecut alte trei zile de coșmar pentru mine, până când a dat din nou un semn de viață. Mi-a spus că dramatizez și că pur și simplu e ocupat. Am început să mă gândesc ce nu e-n regulă cu mine. Dar zlele trecute l-am văzut într-o poză pe Facebook, tăguit de o tânără spendidă, agățată de gâtul lui. Probabil că are cu 20 de ani mai puțin decât el, dar ce contează, păreau fericiți. Îmi dau seama că în niciun scenariu vreun bărbat de pe lumea asta m-ar alege pe mine, și nu pe acea tânără sau alta, la fel de proaspătă și plină de viață. Mă simt trecută și singură și fără niciun rost. Încerc să mă liniștesc și să-l uit pe iubitul meu – a doua oară fost – dar mă simt distrusă. Nu știu ce să fac, crezi că mai am vreo șansă?

Adela răspunde:

Dragă mea,

În primul rând, te rog să-ți amintești ce nu a mers cu acest bărbat când ai fost prima oară cu el. Sunt aproape sigură că, dacă te-ai fi gândit un pic, ai fi putut să te aștepți la așa ceva din partea lui. Faptul că a preferat-o pe acea tânără arată cât de disperat este, cât de îngrozit că îmbătrânește. Atât de tare, încât are nevoie de asemenea confirmări. Cât despre fata respectivă, mai devreme sau mai târzi se va trezi la realitate, iar dacă nu, cu atât mai rău pentru ea. E firesc să fii afectată acum, pentru că ai simțit din nou iubirea și ai pierdut-o atât de rapid. Teoretic, ar trebui să reușești să te liniștești și să fii bine cu tine, înainte să te arunci din nou în brațele primului venit. E firesc să tânjești după iubire, dar după cum vezi, ea nu-ți va aduce nimic armonios câtă vreme tu nu ești bine. Încearcă să nu te mai gândești atât de mult la tine, să nu-ți mai plângi de milă, îți faci mai mult rău. Încearcă să-ți dedici timpul liber și energia unor ființe care au nevoie, care suferă mai mult decât tine, fie că este vorba de niște copii care suferă de boli grave, fie că sunt doar niște animăluțe fără stăpân. Nu te mai gândi că trebuie să fii aleasă dintr-o grămadă cu femei, gândește-te că ești unică și perfectă așa cum ești. Gândește-te că tu ești cea care alegi, și fii mai selectivă data viitoare.