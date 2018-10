Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Au trecut deja 3 săptămâni de când mă chinui așa, nu știu ce să fac”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Sunt Irina și am 22 de ani. Acum 2 luni am cunoscut un băiat, ne-am plăcut, ne-am iubit, și totul părea minunat… până într-o zi, când a dispărut fără nicio explicație. L-am sunat, nu mi-a răspuns. I-am scris pe whatsapp, mi-a dat seen, nu mi-a răspuns. I-am trimis mailuri cu întrebări și explicații – degeaba. M-am dus la el acasă, am bătut la ușă, nu era nimeni. Nu știu dacă a plecat brusc undeva, dacă i s-a întâmplat ceva – nimic. Au trecut deja 3 săptămâni de când mă chinui așa, nu știu ce să fac. Mă simt ciudat să-l mai caut, dar nici nu mă pot liniști. Tot îmi amintesc ce-mi spunea, cum mă iubea, și nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Nu cunosc pe niciun prieten de-al lui să-l întreb, sunt complet singură și nu știu ce să fac. Mă întreb unde am greșit și ce-aș putea să fac să fie din nou ca la început. Te rog, Adela, dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Dragă Irina,

Ceea ce povestești tu este descrierea clasică a celui care a fost părăsit prin ghosting. Este un nou termen care a intrat în psihologie, și exprimă, de fapt, clasica vorbă din bătrâni 'a dispărut ca măgaru-n ceață'. Cei care practică ghostingul sunt persoane egoiste, narcisiste, care consumă relațiile ca pe niște obiecte, pe care le aruncă atunci când, din varii motive, nu le mai sunt pe plac. Aceeași tactică o folosesc și unele ființe extrem de timide, care nu sunt capabile să-și exprime sentimentele în fața persoanei pe care o iubesc. Însă, indiferent care ar fi motivul pentru care acest băiat a dispărut, nu are rost să-ți mai faci speranțe că va fi ca la început. Este posibil să se întoarcă la tine și să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar probabilitatea să dispară din nou este extrem de mare, nu te-aș sfătui să repeți experiența, pentru că vei ajunge din nou în același punct. Este greu să rămâi așa, fără răspunsuri, îți afectează stima de sine, te face să te simți ca și cum nu ai avea niciun rost și nicio însemnătate pe lume. Totuși, în această poveste, nu tu ești cea care ai dat dovadă de micime sufletească și de egoism feroce. Tu n-ai făcut decât să iubești, tu ai fost sinceră până la capăt. De aceea, încearcă să te împaci cu tine și să te înarmezi cu multă fermitate și demnitate. În caz că va îndrăzni să reapară, să ai putere să-i spui 'nu'.