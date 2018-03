Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Am avut o aventură, iar acum nu mai pot să fac nimic cu iubitul meu “

Dragă Adela,

Am 24 de ani și am o relație de aproape cinci ani, însă recent am decis să luăm o scurtă pauză, să vedem cum ne merge și pe cont propriu. Amândoi eram la prima relație serioasă, prima experiență sexuală. După nici o lună, m-am împăcat cu Alex, căci îmi era dor de … “relație”, adică să fac ceva cu cineva, să nu mai fiu singură. În acest timp, însă, am avut o o aventură cu un alt băiat, o aventură de o noapte extrem de intensă, iar acum nu mai pot fac nimic cu Alex. Simt că este prea anost, dar nu știu cum sa îi explic că aș vrea să experimentăm și altele.