Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Cred că prietena mea cea mai bună s-a îndrăgostit de iubitul meu”

Dragă Adela,

De ceva vreme mă sâcâie foarte tare o problemă: cred că prietena mea cea mai bună s-a îndrăgostit de iubitul meu. Și el de ea! Când apare iubitul meu, prietena mea parcă înflorește, se vede clar cum își schimbă postura, i se luminează fața, strălucește în replici spirituale și parcă nu mai știe ce să facă să fie cât mai fascinantă. El, la rândul lui, face toate eforturile să țină pasul cu ea. Devine foarte vorbăreț și atent, conversația se animă – și toate astea sub ochii mei, care simt că nu mai am loc între ei. Dacă încerc să spun și eu o vorbă, chiar nu mă bagă nimeni în seamă! Am încercat să vorbesc cu fiecare dintre ei despre asta, dar ea începe să râdă iar el schimbă vorba. Mă simt în plus și nu știu ce să mai fac. În ea simt nu mai am încredre, cu el parcă nu mai am ce să discut… Ce să fac?