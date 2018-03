Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „El vrea să-mi cunoască părinţii, dar ei sunt imposibili”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Salut, Adela.

Îți scriu pentru că am o problema când vine vorba de părinții mei și iubitul meu, cu care sunt de 3 ani împreună. El vrea să îi cunoască, dar ei sunt imposibili. Mereu aud de la prietenele mele cât de bine se înțeleg părinții lor cu iubiții, că abia așteaptă să ii cunoască, etc. La mine e total pe dos. Mama e o rușinoasă completă, nu a vrut până acum nici să audă de ideea de a-l cunoaște, nu știe ce să spună, total închisă față de mine pe domeniul asta, nu știe ce să vorbească cu el în caz că se vor cunoaște etc, și parcă văd că atunci când se vor cunoaște, mama va tăcea, eventual va spune că nu știe ce să zică și va pleca. Tatăl meu nu a vorbit decât de vreo 3 ori maxim despre el, se preface că nu există. Să îl cunoască nici nu se pune problema. Nu știu ce să fac, iubitul meu crede că mi-e rușine cu el și nu vreau să îl prezint. Te rog, dacă poți, să-mi dai un sfat.