Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. „Eu și iubitul meu avem relații intime tot mai rar, pentru că m-am îngrășat”

Dragă Adela,

Am o problemă cu iubitul meu. Sper să mă poţi ajuta să o rezolv. Suntem împreună de doi ani, dar de câteva luni avem relaţii intime din ce în ce mai rar. Totul a pornit de la nişte probleme personale ale mele, din cauza cărora m-am îngrăşat pe fond nervos. Am luat 20 de kilograme în plus. De când am început să am problemele astea cu greutatea, au început să se rărească şi partidele noastre de amor, iar când e întâmplă, se termină repede. Simt, nu ştiu, că începe să mă respingă din cauza felului în care arăt acum. De câteva săptămâni am început să merg la sală, să încerc să mai slăbesc, dar nu am făcut mari progrese. Nu ştiu ce să fac…