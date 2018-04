Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. “Familia mea este de părere că fac o prostie “

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Draga Adela,

Am 26 de ani si sunt de aproape un an intr-o relatie de lunga distanta, prima mea relatie, cu un barbat de 22 de ani din Africa de Sud, pe care l-am intalnit prin intermediul unui joc multiplayer online. La mijlocul lunii martie am reusit amandoi sa strangem banii si documentele necesare astfel incat eu sa calatoresc acolo pentru trei saptamani. A fost o experienta nemaipomenita si placuta si, chiar daca nu a avut posibilitatea sa isi ia liber de la locul sau de munca, am petrecut multe momente frumoase impreuna.

Prietenul meu are o fire mai volatila, lasandu-se usor afectat de orice. In primele luni ale relatiei noastre imi era frica mereu ca il voi supara cu ceva, ca se va enerva pe mine din cel mai mic imbold sau cuvant spus aiurea. Am ajuns sa accept acest defect al sau, desi nu imi este usor sa il aud cum devine mahnit, inchis in el si necomunicativ dupa un lucru spus gresit sau un gest care nu a fost facut cu intentia sa il enerveze.

Mi-a marturisit, ca chiar daca ma iubeste, exista unele aspecte ale personalitatii mele care il enerveaza foarte usor – faptul ca intreb despre lucruri pe care ar trebui sa le stiu, ca nu il ascult cateodata, ca vorbesc cateodata fara sa gandesc. Cu toate acestea, el se considera nepotrivit prin dorinta sa de a ramane neschimbat. Isi da seama ca modul in care ma trateaza cateodata este mult prea rece, jignitor si insultator pentru cata bunatate ii ofer, iertandu-l repede, tratandu-l cu gingasie si afectiune si cerandu-mi iertare de-ndata ce imi dau seama ca gresesc ceva. Isi da seama ca cateodata cere mult prea mult de la mine si doreste mereu sa aiba dreptate si lucrurile sa fie cum doreste el.

In urma unei marturisiri a tuturor lucrurilor care il frustreaza la mine, probleme fizice care le-a considerat majore, am fost ingrijorata despre atitudinea sa rautacioasa si i-am starnit mania care aproape a dus la despartirea noastra. Am facut greseala sa nu il ascult cand mi-a cerut sa pastrez treburile din relatia noastra private si am discutat cu familia mea si mama lui. La momentul respectiv mi se paruse ca era cel mai bun lucru sa fac: sa discut despre ce ma supara cu apropiatii, daca nu puteam cu el.

In momentul in care a fost pe cale sa ne despartim insa mi-a dat o alta sansa si am luat-o; nu am vrut sa il parasesc. Am impresia ca nici el nu dorea aceasta, chiar daca ca m-a rugase continuu ca eu sa il parasesc, considerandu-l cel mai logic lucru de facut. Nu i se parea corect cum eu inca il iubeam dupa toate lucrurile pe care le-a spus si facut care sa ma necajeasca, ca merit pe cineva care sa ma faca fericita cum merit si el nu este persoana potrivita pentru mine. Eu i-am spus ca nu conteaza pentru mine cata suferinta imi provoaca, ca l-am ales stiind ca nu este perfect si ii accept aceasta latura hipersentimentala a temperamentului sau care il indeamna sa se enerveze pe ceea ce fac si zic, chiar daca nu le fac cu intentia de a-l supara.

Acest moment s-a petrecut cu cateva saptamani in urma si de atunci se poarta mult mai bine cu mine, e mai grijuliu, jucaus si iertator, desi cateodata isi aduce aminte de trecutul in care l-am ranit si se lasa cuprins de tristete si frustrare.

Familia mea este de parere ca fac o prostie sa il iert tot timpul pentru comportamentul sau jignitor, insa nu cred ca este o decizie buna sa iau o hotarare pe care nu o pot remedia vreodata, in urma unor frustrari si neintelegeri. Nu consider ca este o persoana atat de rea pe cat se considera si se poate schimba spre mai bine, mai multa toleranta si rabdare, daca il incurajez si il sustin.

Vreau sa intreb cum sa procedez sa nu il mai supar atat de tare? I-am zis ca sunt dispusa sa fac orice schimbare si revizie asupra comportamentului meu astfel incat sa fie totul bine. Imi dau seama ca exista multe lucruri pe care le fac care sunt frustrante si as vrea sa reduc instantele in care in el se instaureaza simtamantul de enervare.