Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. „Fiica mea m-a surprins când un prieten de familie mă săruta și nu mă mai înțeleg cu copiii”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Nici nu știu cum să-ți spun, mi-e foarte rușine de ce s-a întâmplat, dar asta e, acum trebuie s-o rezolv și aș avea nevoie de ajutor. Sunt măritată de 15 ani, eu și soțul meu avem doi copii, o fată de 14 ani și un băiat de 12. Soțul meu a avut o aventură care ne-a tulburat liniștea familiei, copiii au aflat și toată lumea era împotriva lui. În fine, a încheiat aventura, și-a cerut iertare și lucrurile au părut că reintră în normal. Numai că mie mi-a fost greu să-l iert și, îți dai seama, era cam gheață pe la noi prin dormitor. Săptămâna trecută au venit la noi în vizită niște prieteni vechi, un cuplu care au și ei probleme și se gândesc să se despartă. Și cum trebăluiam eu prin bucătărie, mă trezesc cu prietenul care începe să-mi facă declarații și să-mi mărturisească dragostea nemărturisită de ani și ani. Acum, nici mie nu mi-era indiferent băiatul, dar m-am ținut tot timpul la distanță, că nu doream să am probleme. M-a luat prin surprindere și l-am lăsat să mă îmbrățișeze și să mă sărute. Și chiar în momentul ăla a intrat fiică-mea, care a scos un țipăt și apoi a făcut o criză că de fapt eu sunt cea care strică liniștea familiei și nicidecum taică-său! Îți dai seama, s-au tulburat toate apele, prietenii au trebuit să plece, bărbată-meu a fost șocat… dar nu prea avea ce să spună, că era oricum cu musca pe căciulă. Problema e că nu mă mai înțeleg cu copiii, simt cum îmi scapă de sub control, fiind și la această vârstă delicată. Nu știu cum să-i abordez, te rog dă-mi un sfat.