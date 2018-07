Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am fost virgină înainte de căsătorie, iar acum nu știu cum să mă fac dorită de soțul meu”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Maria, am 21 ani sunt căsătorită, soțul meu are 33 ani.

Ne cunoaștem de 6 ani. În ultimul an am fost într-o relație adevărată, iar înainte de asta, am vorbit mai mult online. Suntem căsătoriți de 4 luni și nu am făcut sex înainte de căsătorie, deoarece eu aveam o gândire religioasă, vroiam să facem sex doar după căsătorie.

Acum am impresia cumva că regret asta, dar nu 100%.

Nu știu dacă e din cauză că am făcut după căsătorie sex sau din cauza că eu nu mă pricep la sex și la bărbați, dar am impresia că ceva nu fac bine, deoarece cred că el nu se simte atras de mine din punct de vedere sexual. Soțul meu îmi spune că femeile de obicei îi fac pe bărbați să își dorească să facă sex, în timp ce eu mereu am crezut că bărbatul își dorește mereu. Nu. Soțul meu nu este impresionat de un sân, de un fund gol etc. El vrea să îi provoc mintea…

Și habar nu am cum să fac asta. Mă poți ajuta cu un sfat, te rog? Habar nu am cum funcționează sau dacă funcționează asta.

Mulțumesc!