Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Îmi e teamă ca iubitul meu să nu afle ce am făcut”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Am comis o prostie şi mi-e temă că acum o să mă coste. Sunt într-o relaţie serioasă de 3 ani. De un an şi jumătate locuim împreună. Lucrurile merg bine între noi, dar îmi este teamă că nu pentru mult timp. Precum ziceam, am făcut o prostie. În urmă cu câteva săptămâni, într-un weekend, am plecat la mare. Fără prietenul meu, care nu a putut să ajungă, pentru că a trebuit să rămână acasă, cu o problemă de serviciu. Aşa că am plecat eu şi încă doi prieteni.

Acolo, am cunoscut un tip, într-un club. A început să îmi facă avansuri, dar l-am evitat, la început. Apoi, după ce am băut puţin, am început să-i cedez. La început, am început să dansăm, apoi, încetul cu încetul, lucrurile au început să avanseze şi m-am trezit în braţele lui, sărutându-ne. La momentul respectiv, când început să avanseze lucrurile, cei doi prieteni ai mei nu mai erau în club, plecaseră, iar eu le spusesem că mai vreau să rămân puţin. Din club, cu tipul respectiv am plecat în maşina lui, unde am fost aproape să avem relaţii intime, doar că m-am oprit la timp. I-am spus că nu pot face asta, am ieşit din maşină şi am plecat. Prietenilor mei nu le-am spus ce se întâmplase, astfel că ne-am întors acasă, după weekend-ul acela, purtând secretul cu mine,

La câteva zile după ce s-a întâmplat toată povestea asta, m-am trezit cu un mesaj pe Facebook de la tipul respectiv, care a reuşit să mă găsească. Aflase cine sunt din pozele publicate în seara respectivă în club. Câteva zile am încercat să îi spun că ce s-a întâmplat între noi a fost o greşeală şi l-am rugat să nu mă mai caute, dar el a tot insistat. Mi-a zis că nu o să scap de el aşa uşor şi că nu se va lăsa până nu o să mă convingă să ne vedem din nou. Că îi place de mine şi că nu-şi poate lua gândul de la mine şi de la ce -a întâmplat în noaptea aceea. Până la urmă, l-am blocat, dar îmi este teamă că aşa cum a reuşit să afle cine sunt, poate da şi de cei doi prieteni ai mei cu care am fost în seara aceea în club, iar ei să afle toată isprava şi să îi spună prietenului meu.

Sunt foarte, foarte speriată şi nu ştiu ce să fac. Ajută-mă te rog să scap marea asta încurcătură în care m-am băgat.