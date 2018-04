Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. “Îmi iubesc nespus soțul, dar îl înșel adesea. Atenția unui alt bărbat mă face să mă simt vie”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Îmi iubesc nespus soțul, însă… nu pot să nu îl înșel. Mă simt oribil de fiecare dată după ce fac sex cu un alt bărbat, însă nu mă pot să opri. Atenția unui alt bărbat, senzația că acesta mă dorește… mă face să mă simt… vie.

Nu mă înțelege greșit. Îmi iubesc nespus soțul. Suntem împreună de 10 ani. El are 31 de ani, iar eu 28. Avem o relație minunată, e un partener perfect, un tată minunat pentru copilul nostru.

Gândul că aș putea să-l pierd mă sperie teribil, dar tot l-am înșelat. În ultimii ani, am făcut sex cu alți bărbați. Aventuri de-o noapte, să le spun așa. Nu aveam sentimente pentru niciunul dintre ei. De fapt, nu am niciun sentiment pentru alt bărbat în afară de soțul meu.

Ultima aventură m-a făcut însă să mă simt extrem de vinovată. Era la barul în care lucrez, când am rămas doar cu fiul patronului. La un moment dat, acesta mi-a pus mâinile pe talie, de la spate, și mi-a șoptit la ureche că este șansa noastră. Am făcut sex în depozit. Când am ieșit, soțul meu tocmai intra cu prietenii lui în local. M-am simțit … nu pot să explic. Mă detest pentru că sunt așa, dar simt că … sunt dependentă de atenția altor bărbați. Nu știu cum să scap! Te rog, dă-mi un sfat.