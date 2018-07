Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubirea vieții mele, un turc, mi-a spus că are familie în țara lui și mă roagă să-l iert”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Silvia și am 32 de ani. Până acum am avut câteva relații eșuate, dar cea de acum m-a dat complet peste cap și nu știu dacă mai am vreo șansă să-mi revin. Acum un an m-am îndrăgostit de un cetățean turc. Toți prietenii îmi spuneau să-mi văd de treabă, că nu e pentru mine, că e din altă cultură, că îmi complic viața fără rost. Nu i-am ascultat. Era atât de frumos totul, eram atât de îndrăgostiți și totul mergea atât de perfect. Până într-o zi, când a dispărut brusc. Nu mai răspundea la telefon, nici la mesaje, pe nicio rețea de socializare. Parcă dispăruse! M-am dus la el acasă, am sunat, am bătut… nimic! Ca în filmele de groază! După trei săptămâni în care am fost mai mult neom, a reapărut. Spășit, trist și plin de amar. Mi-a mărturisit că e căsătorit, că are familie în țara lui, că trebuie să se întoarcă și că trebuie să ne despărțim. Că îi pare rău, că mă roagă să-l iert… Cum să mai trăiesc eu? El e iubirea vieții mele. Ce-am trăit cu el n-am mai trăit cu nimeni! Te rog, dă-mi un sfat, cum să-mi revin? Ce să fac?