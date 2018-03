Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubitul meu este extrem de viril și cu mare lipici la femei. Am mai închis ochii la o aventură-două de-ale lui, până a întâlnit-o pe Claudia”

Dragă Adela,

Sunt Camelia, și sunt împreună cu Alin de opt ani. Alin este un bărbat foarte special, extrem de viril și – îți dai seama – cu mare lipici la femei. Mi-am dat seama repede că nu voi rezista lângă el dacă voi fi genul de femeie geloasă și isterică. A fost ok, nici mie nu-mi place să fiu îngrădită, și eu sunt frumoasă și am succes la bărbați… iar el pare că se mândrește cu asta. Doar că eu nu simt nevoia să am aventuri, mă mulțumesc doar să flirtez un pic când e cazul, și atât. Am mai închis ochii la o aventură-două de-ale lui, pentru că mereu se întorcea la mine, iar acelor femei el nu părea că le dă cine știe ce importanță. Asta până acum vreo doi ani, când a întâlnit-o pe Claudia, o femeie extrem de frumoasă, după care mulți bărbați suspină. I s-a părut că e un mare premiu s-o aibă – am înțeles. Apoi, a ținut ca noi două să ne împrietenim. O să ți se pară ciudat, poate – dar și cu asta am fost de acord. Doar că Claudia nu a fost la fel de deschisă ca mine, în final. Ea este din alt oraș, și a vrut morțiș să locuiască și ea cu el – adică, să fim egale, îți dai seama ce nebunie! – la fel ca mine. Prin urmare, el i-a închiriat un apartament la noi în oraș, unde stă cu ea trei zile pe săptămână, în rest stă cu mine. Ce mă deranjează pe mine cel mai mult în toată povestea, este că Claudia nu produce niciun ban. Nu are serviciu, stă toată ziua pe net și prin mall-uri, în rest îl înnebunește pe Alin cu crizele ei. Eu câștig chiar mai bine decât el, și încep să nu mai înțeleg încotro ne îndreptăm. El nu vrea să plece cu totul la ea, zice că mă iubește, dar o iubește și pe ea. Se dă tot el victimă. Îl iubesc, dar simt că nu mai pot continua așa. Te rog, dă-mi un sfat.