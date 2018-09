Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubitul meu nu mai vrea să facem dragoste”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

După ce m-am chinuit și m-am perpelit, până la urmă mi-am luat inima-n dinți și m-am hotărât să-ți scriu problema mea. Nu înțeleg ce se întâmplă cu acest bărbat din viața mea. Suntem împreună de un an și două luni. De vreo două luni a devenit absent, abia dacă îmi răspunde la mesaje, când ne întâlnim nu mai are chef să facem dragoste, zice mereu că e obosit, e plictisit, nu mai vrea să facem nimic împreună. Cu toate astea, dacă îl sun răspunde, dacă îi zic că vin la el nu zice nu, parcă mă lasă să trag de el dar nu are nicio inițiativă. Ne făcusem planuri să mă mut la el, dar când îl văd așa nu știu ce să mai zic. Îl iubesc și înseamnă foarte mult pentru mine, dar mă face să mă simt cumva în plus. Nu știu ce hotărâre să iau în privința lui, te rog dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Draga mea,

De ce vrei neapărat să iei o hotărâre în privința lui? Înțeleg că noi, femeile, ne construim viața în jurul unei relații cu un bărbat, dar dacă el e nehotărât, ce poți să-i faci? Se prea poate să se fi plictisit, să i se fi terminat 'combustibilul' pentru această relație. Dacă el era implicat doar pe baza unei atracții sexuale, și hormonii implicați în situație și-au încheiat 'treaba', mă tem că nu prea mai ai ce așteptări să ai din partea lui. Dacă nu s-a atașat și emoțional, dacă nu-l trage inima să facă lucruri împreună cu tine iar planurile de viitor cu tine nu-i produc niciun fel de entuziasm, te vei simți, așa cum ai spus, 'în plus' alături de el. Depinde numai de tine dacă dorești să trăiești în acest fel sau nu. Evident, după ce ai cheltuit un an din viață hrănind această relație, nu este atât de ușor să te rupi de ea. Dar gândește-te că, dacă doar după un an început să facă așa, la ce te poți aștepta mai târziu? Din păcate, focul care s-a stins nu se mai poate aprinde la fel a doua oară. Încearcă să nu ai nicio inițiativă un timp, să vezi dacă face ceva. Dacă nu, atunci există o mare posibilitate ca lucrurile să fie terminate în ceea ce îl privește. Și de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere.