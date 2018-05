Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Iubitul meu nu vrea să facem dragoste”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela răspunde:

Draga mea,

De fapt, tu de ce ții neapărat să păstrezi relația cu un bărbat care nu te dorește? Cu ce te ajută? Doar nu e soțul tău, nu aveți împreună case, copii și alte acareturi. Dacă el după un an s-a plictisit de tine, la ce te mai poți aștepta din partea lui? Sunt multe motive pentru care un bărbat nu mai are chef de sex, de la oboseală cronică sau probleme psihice, până la boi grave. Există și ființe pentru care sexul chiar nu este important, poate că el se încadrează în această categorie. Dacă însă tu continui relația cu el, nu vei face decât să-ți distrugi stima de sine, pentru că mai devreme sau mai târziu o să începi să te întrebi ce nu-i în regulă cu tine: ”poate nu știu eu ce-l face să vibreze, oate nu sunt destul de bună pentru el”. Ce rost are? Dacă el nu dorește, atunci tu de ce să te umilești și să tragi de el? Gândește-te că, dacă a ajuns în faza asta, de acum înainte va fi chiar și mai absent în dormitor. Spui că se comportă frumos, dar dacă ar fi să definești relația dintre voi, ea s-ar rezuma la o simplă prietenie, nicidecum o relație de cuplu armonioasă și împlinitoare. Cu siguranță că există și bărbați cu care te-ai potrivi mai bine din toate punctele de vedere, totul e să vrei.