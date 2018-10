Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Iubitul meu a renunțat la jobul lui din cauza mea. I-am spus, la nervi, niște lucruri care l-au durut”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Aș vrea te rog să mă ajuți prin a-mi da un sfat în legătură cu relația mea. Am o relație de aproape un an, iar iubitul meu, din cauza că eu îi mănânc foarte mult timp, a luat o decizie de a renunța la slujba pe care el o iubea, și îi plăcea ceea ce făcea, din cauza mea, pentru că i-am spus niște vorbe care l-au deranjat și a zis că renunta la tot și gata. În sinea mea sunt conștientă că a făcut o alegere proastă deoarece lui chiar îi plăcea ce făcea și nu vreau să renunțe la ceea ce îi plăcea pentru niște cuvinte spuse la nervi din cauza mea… Te rog, spune-mi ce pot să fac ca să îl conving să se apuce din nou de acel loc de muncă pentru că el acum îmi spune că nu mai are rost să ia ceva de la început și că nu mai are incredere în el.