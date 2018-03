Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Iubitul meu vrea să facă sex doar în locuri publice”

Am 25 de ani și sunt într-o relație de aproape jumătate de an, iar flacăra pasiuni este încă… Într-o seară, eu și iubitul meu am făcut sex în mașină, într-o parcare publică. A fost foarte intens, problema este însă că, de atunci, iubitul meu tot vrea să facem sex în spații publice. Am mai încercat într-un parc, dar nu a mai fost așa… acolo simțeam că în orice moment poate să mă vadă cineva. El insistă, iar eu devin parcă mai pudică… Una e să te ia valul și alta e să devină obicei. Așa că nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva … are vreo problemă de vrea numai în public? Nu îl satisface intimitatea casei?