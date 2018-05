Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “M-am îndrăgostit de un coleg de serviciu, care e însurat și are trei copii”

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Am 21 de ani, m-am angajat de curând și am nevoie de un sfat, sunt disperată. M-am îndrăgostit de un coleg de serviciu care e însurat și are și copii. E atât de frumos și e atât de atent cu mine! De fiecare dată când ne intersectăm îmi vorbește atât de frumos, încât simt că nu mai pot să-i rezist multă vreme. Mă gândesc numai la el, nu mai am poftă de mâncare, noaptea mă uit la pozele lui de pe facebook în loc să adorm… Cum pot să fac să-l conving să ne apropiem mai mult? Îmi doresc foarte mult să fim măcar prieteni, dar el nu pare să aibă curajul de a face primul pas. Oare este bine să fac eu aceasta, ce să fac?