Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-a mințit, timp de 11 ani, că s-a lăsat de fumat, mi-a mărturisit că a vrut să se oprească la prostituate și este dependent de pornografie. Dar îl iubesc de mor!”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Am 28 de ani, soțul are 30 și de două săptămâni am aflat că smă minte de când a început relația noastră, mai exact cu 11 ani în urmă. L-am cunoscut drept fumător, iar una dintre condiții pentru a continua relația noastră a fost să renunțe categoric la țigări. Da, așa mi-a promis, așa a făcut (o perioadă) ca mai apoi să se reapuce, dar în taină.

Fuma mult și făcea pauze de câteva ore până ne întâlneam, ca să nu-l simt. A mers așa mult și bine, eu nu-l simțeam, însă cu două săptămâni în urmă, l-am simțit mirosind grav a tutun, l-am întrebat insistent și repetat până ce mi-a confirmat totul.

De parcă nu ar fi fost suficient, mi-a zis și că a avut în gând să se oprească la prostituate (el fiind șofer de camion de 1 an). Sincer, nu cred să fi fost doar un gând, luni de zile m-a tot refuzat pe motiv că sunt însărcinată, că nu e bine pentru bebe și tot așa, până acum, când mi-a mărturisit toate aceste chestii.

El nu mi-a dat nimic de gândit, deoarece a fost deosebit de bun și grijuliu cu mine, atent la tot ce-mi doream, nu-mi impunea nimic. pentru mine era perfect și nimic rău nu aș fi putut crede despre el, însă sunt tare dezamăgită și nu știu cum să procedez.

Știu doar că avea cumva și o dependență de pornografie (și pe asta ascunzând-o, evident), i-am găsit vizionarile în istoric și m-am oripilat. Se uită de multe ori pe zi la multe filme. Acum zice și promite că totul se va schimba, că va fi corect și sincer cu mine și că nu se vor mai repeta. Eu îl iubesc de mor și simt și din partea lui același lucru. Nebăgată în seama, sau neiubită, nu m-am simțit niciodată. Este primul meu bărbat și iubit din viață mea, iar eu prima lui relație lungă. Ce e de făcut?