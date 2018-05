Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “Mă simt de parcă el ar avea harem, iar eu sunt doar una dintre neveste”

Dragă Adela,

Am următoarea problemă: sunt împreună cu un bărbat de doi ani, el a fost însurat, are o fată și a rămas în relații foarte bune cu fosta soție. De fiecare dată când mergem într-o vacanță, la toate evenimentele, vin și fosta cu fetița, astfel încât noi doi nu putem avea nicio clipă de liniște. Fosta lui nevastă are pe cineva cu care nu se afișează, nu știu de ce și nici nu mă interesează. Ea mă acceptă, pare total deschisă față de mine, la fel și fetița. Însă eu simt că nu-l pot avea pe acest bărbat altfel decât ”la pachet” cu tot familionul lui, și încep să mă simt în plus în toată povestea. Aș vrea să simt că eu și cu el formăm o familie, un cuplu măcar, dar mă simt de parcă el ar avea harem iar eu sunt doar una dintre neveste. Ce să fac?