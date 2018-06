Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Mi-am înșelat soțul cu o femeie și nu pot să uit momentul”

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Cred că sunt bisexuală… sau… sunt confuza. Sunt căsătorită de 4 ani, am un bărbat minunat, pe care îl iubesc nespus, dar l-am înșelat… cu o femeie. În urmă cu o săptămână, am ieșit în oraș cu prietenele, iar barmanița era foarte drăguță și simpatică. Am băut mai mult și am tot vorbit cu ea, căci îmi atrăgea atenția stilul ei de a fi… provocatoare, sigură pe ea, îndrăzneață – o tânără sexy. Cert e ca la un moment dat, am rămas doar cu ea și m-a sărutat. Apoi mi-a zis că dacă vreau să o aștept, să plecăm împreună. Am zis că nu, dar am continuat să stau, să beau… Amețită bine, am cedat. Am plecat cu ea și am avut o aventură intensă. Știu că a fost doar ceva de o noapte, a fost clar asta… Problema e că mie mi-a plăcut, iar acum îmi ridic tot felul de întrebări legate de… alegerile mele. Îmi plac femeile sau a fost doar de la alcool? Pe de-o parte, îmi e rușine de ce am făcut, pe de altă parte … wow, a fost extraordinar, deși nu mă vedeam niciodată în pat cu o femeie. Mai țin să precizez că am 28 de ani, iar soțul meu a fost primul bărbat cu care am avut o relație.