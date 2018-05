Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Mi-am părăsit soțul, după ce m-a înșelat, dar acum fetița noastră este tristă”

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Bună Adela,

Am 42 ani , sunt impreuna cu sotul meu de 12 ani, casatoriti legal de 7 ani si avem o fetita de 6 ani. Acum o luna am descoperit ca sotul meu are o aventura cu o colega de serviciu nou angajata. Am facut munca de detectiv adunand indicii clare privind infidelitatea lui. Nu este prima data cand sotul meu este interesat de alte femei, inclusiv cand eram insarcinata am descoperit mesaje compromitatoare cu femei abordate pe site-uri de socializare. Atunci am trecut peste dezamagire, dar acum , in urma certurilor declansate de noile descoperiri am decis sa locuim separat o perioada. Eu sunt linistita in noua ipostaza de femeie singura dar fetita este bulversata de schimbare, nu intelege de ce tatal ei nu mai locuieste cu noi si sufera teribil, reletia dintre tata si copil fiind buna. Ma simt vinovata ca am pus sentimentele mele pe primul plan in detrimentul copilului, dar simt ca nu pot sa-l iert si sa ne continuam viata ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Cum ar trebui sa procedez, care este decizia corecta.