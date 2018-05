Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu am făcut dragoste cu el. Mi-e teamă să rămân însărcinată”

Dragă Adela,

Mă cunosc cu un băiat din clasa a 9-a, el a plecat în străinătate în clasa a 11-a și am ținut legătura. Am fost împreună aproape 2 ani și suntem in continuare. Nu am făcut dragoste cu el. A încercat o singură dată, dar nu m-am simțit pregătită. Mi-e teamă să fac asta din anumite motive. Mi-e teamă să rămân însărcinată. Mi-e teamă pentru că știu că aceste protecții nu pot fi cu adevărat utile. Știu de la bunica. Mama mea a fost făcută cu prezervativ. Am 19 ani. Nu mă gândesc la nicio sarcina. Nu vreau să se întâmple asta și de asta mi-e teamă să se atingă de mine. Aș vrea să-l cunosc, dar mi-e frică. Ce sfat mi-ai da?