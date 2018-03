Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu mai sunt fericită lângă iubitul meu. L-am înșelat și am început să vorbesc cu un bărbat cu care m-am întâlnit în trecut”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Numele meu este Lory și am 23 ani. Sunt într-o situație dificilă pentru mine și nu știu care ar fi cea mai bună decizie.

Să încep cu începutul:

Acum aproximativ un an sora mea m-a convins să ies la o cafea cu un prieten de al ei și al soțului ei. Am ieșit cu el și m-am simțit foarte bine în compania lui și de aceea am decis să continui ieșirile cu el. Dar din păcate într-o zi s-a întrerupt totul și nu am mai vorbit.

Între timp, proprietara de unde stăteam în chirie mi-a făcut cunoștință cu un var de al ei. Ne-am cunoscut, Ne-am plăcut și am rămas împreună. Avem 8 luni de când suntem împreună iar de 3 luni stăm împreună.

Problema este că din momentul în care Ne-am mutat împreună relația s-a schimbat radical în rău. Nu mai formăm un cuplu, suntem că și colegii de apartament. Am încercat să discut cu el despre ceea ce mă deranjează și el mă tot trimite la altul. Din punctul lui de vedere totul este ok. Avem 2 luni de când noi nu am mai întreținut relații intime.

Problema este că de 2-3 săptămâni am început să vorbesc din nou cu prietenul surorii mele. Și mi-a explicat care a fost problema atunci și cumnatul meu mi-a spus același lucru. Acum el spune că m-a pierdut odată și acum nu vrea să mă mai scape.

Recunosc că mi-am înșelat partenerul din dorința de a mă simți fericită și lângă el nu mă mai simt.

Acum nu știu cum să reacționez. Nu știu ce decizie să iau. Orice decizie voi lua cineva va suferi.