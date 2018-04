Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. “Nu vreau să fiu pusă în situaţia de a alege între el şi părinţi…”

Dragă Adela,

Sunt împreună cu prietenul meu de câteva luni. În ultimele săptămânii, ai mei m-au tot presat să îl cunoască, deşi el avea nişte mici reţineri. Dar la insistenţele mele, a acceptat şi am decis să ne petrecem prima zi de Paşte cu ei. Menţionez că e prima relaţie serioasă pe care o am, care a ajuns la stadiul ăsta, adică să îl aduc acasă, la părinţii mei. Aşadar, am ajuns în ziua de Paşte la ai mei şi acolo a început calvarul. Au început să îl bombardeze cu întrebări despre ce face, jobul lui, câţi bani face, cu ce se ocupă părinţii lui, ce rude mai are. Totul s-a transformat rapid într-un interogatoriu ca la poliţie, care pe el l-a făcut să se simtă foarte incomod. Cu toate astea, a reuşit să reziste câteva ore bune, până când, sub pretextul că trebuie să ne vedem cu nişte prieteni, am plecat. Ei bine, din ziua aceea, lucrurile între noi au început să se răcească. Mi-a zis că mă iubeşte, dar îşi pune nişte semne de întrebare, dacă pe viitor se poate gândi la ceva mai mult între noi, dacă se poate integra într-o familie din care să facă parte şi ei. Cu părinţii mei am vorbit a doua zi după Paşte, le-am spus că au avut o atitudine complet exagerată, dar din păcate ei nu consideră că au greşit cu ceva şi că dacă el se simte ofenat de ceva, atunci nu mă merită şi nu e omul cu care să mă gândesc să îmi întemeiez o familie. Nu prea ştiu ce să fac în situaţia asta. Nu vreau să fiu pusă în situaţia de a alege între el şi părinţi…