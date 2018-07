Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „O fată de care îi place prietenului meu a stat la el două zile, iar eu nu știu ce s-a petrecut între ei”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Alina, am 27 de ani și sunt într-o relație cu Cătălin de 7 luni. Încă locuim separat, el singur, eu cu părinții, pentru că nu mi s-a părut că este cazul… până nu demult. La sfârșitul lui iunie am fost împreună în vacanță la mare, cu mai mulți prieteni. De gașca noastră s-au lipit două fete din alt oraș, dintre care una a început să-i facă ochi dulci prietenului meu. Și lui era evident că-i plăcea, chiar dacă nu dorea să recunoască. În fine, ne-am întors în București, iar fata respectivă avea și ea o treabă în Capitală, și nu avea unde să stea. Prietenul meu s-a oferit s-o găzduiască la el, două zile, cât avea ea nevoie. Ea a fost de acord, eu ce puteam să spun? El mi-a spus că nu e nimic între ei, că doar nu era s-o lase să stea te miri pe unde, că în loc să apreciez că a fost cavaler… Nu știu de unde atâta grijă pentru ea, nu știu ce s-a petrecut între ei cât a stat la el, cert este că eu simt că între noi nu mai e la fel, simt că nu mai am încredere în el. Mă gândesc că, dacă m-aș fi mutat la el – așa cum tot mă bătea la cap de la o vreme – nu s-ar fi ajuns aici. E vina mea, oare? Ce mă sfătuiești să fac?

Adela răspunde:

Dragă Alina,

Dacă tu n-ai simțit că e cazul să vă mutați împreună, înseamnă că ai avut motivele tale – chiar dacă mai mult sau mai puțin conștiente. Oricum ar fi, nu trebuie să faci acest pas forțată de circumstanțe ca aceea pe care mi-ai descris-o. Doi oameni se mută împreună pentru a începe o nouă viață pentru că se iubesc, pentru că se respectă, pentru că au încredere unul în celălalt, nu pentru că apare o situație ciudată. Dacă ți-e frică să nu-l pierzi, nu așa îl vei câștiga. Așteaptă să te liniștești, să scapi de anxietate, să vezi dacă idila dintre prietenul tău și această fată va continua sau nu. Dacă el face asemenea gesturi după numai 7 luni de relație, la ce te poți aștepta mai târziu? Desigur, poți să faci asta și mutându-te cu el, dar te poți trezi că te-ai complicat fără rost. Atașamentele care se trezesc între doi oameni care locuiesc împreună sunt mult mai mari, iar suferința despărțirii este mult mai intensă în caz că se ajunge la asta. Dacă tu îl bănuiești că este atras de acea fată, prezența ta nu-l va îndepărta de ea, dimpotrivă. Dacă te simte că ești geloasă, se va îndepărta de tine. Caută să te liniștești prin propriile mijloace, nu te agăța de el.