Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Am o relație cu șeful meu și mă simt foarte vinovată față de soția lui și prietenul meu”

Bună, dragă Adela!

Am 23 de ani și am o relație de 9 ani. Acum 2 ani și un pic m-am angajat. În cel de-al doilea an , am început să vorbesc foarte mult cu directorul, îmi dadea sfaturi, mă încuraja fără să bănuiesc că mă place și nu profesional. În vară, din cauza unor probleme la serviciu, am început să vorbim și mai mult, până când am ajuns să vorbim despre o posibilă relație (precizez faptul că este însurat și e cu 20 de ani mai mare ca mine). Primul sărut a fost cel mai pasional de până atunci și m-am îndrăgostit fără să mă gândesc la consecințe. De atunci, au trecut aproape opt luni. Timp în care ne vedem frecvent. Mă simt foarte vinovată față de soția lui (care îmi este colega), dar și față de prietenul meu, deși, îl consider părtaș la vină. Spun asta pentru că îl ultimii trei ani, relația noastră s-a distanțat. El, convins fiind că îl iubesc si nu voi renunta la Noi, mă neglija, mă înșela și l-am iertat de fiecare dată. Acum, după ce mi-am schimbat atitudinea față de el, a realizat ca mă pierde și s-a schimbat complet, dar eu mă gândesc la altcineva, iubesc pe altcineva. Problema e că nu pot renunța la niciunul…