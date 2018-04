Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. „Am o relaţie de 4 ani şi 3 luni cu un băiat. Problema e că n-am facut dragoste niciodată”

Dragă Adela,

Am o mica problemă. Am 21 de ani şi am o relaţie de 4 ani şi 3 luni cu un băiat. Problema e că n-am facut dragoste niciodată. Mi-a fost teamă. Şi el a insistat foarte mult, el având 24 de ani. Ne înţelegem foarte bine, dar asta ne-a facut să ne distanţăm. Ce sfat mi-ai da?