Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am o relație de 6 ani, dar am cunoscut un băiat de care îmi place foarte, foarte mult”

Draga Adela,

Am o relatie cu un băiat de 6 ani, ne înțelegem foarte bine, totul este foarte frumos între noi, dar acum un an am cunoscut un băiat de la care nu îmi pot lua gândul. Chiar nu știu ce să fac, pe de-o parte, nu pot renunța la o relație în care am investit mult timp și foarte multe sentimente, dar pe de altă parte, simt nevoia de ceva nou. Problema este ca acest băiat zice că mă place, dar faptele lui demonstrează contrariul. Am ieșit de câteva ori, apoi a fost o perioadă de 6 luni în care nu am mai ținut legătură, dar în care eu nu l-am putut uita, ne-am întalnit în vară o singură dată ( între timp și-a făcut și el relație), iar acum este plecat pe vas și îmi mai scrie din când în când. Mă simt foarte prost față de iubitul meu că trebuie să-l mint, pentru că nu merită asa ceva.

Adela răspunde:

Draga mea,

Indiferent ce simți tu față de un bărbat, dacă el nu se ridică la înălțimea simțămintelor tale, îți pierzi vremea de pomană. Dacă vrei să știi sigur ce simte un bărbat față de tine, judecă-l după fapte, nu după vorbe. Și, după câte spui, acest bărbat după care tu suspini în taină nu prea îți acordă cine știe ce timp și importanță. Dacă îmi permiți un comentariu, mai mult îți închipui că este ceva între voi decât ar fi în mod real. Poate că în relația ta de lungă durată lucrurile stagnează, dar depinde numai de tine și de iubitul tău să le faceți să revină la viață. De multe ori, când ne ducem viața alături de cineva, începem să-l integrăm ca și cum ar face parte din peisaj. Nu mai are nimic să ne spună, nu ne mai surprinde cu nimic. Însă, să știi, cel mai probabil sentimentul e reciproc. Și tu ești foarte cunoscută pentru el, nici el nu se așteaptă ca tu să mai dărâmi munții… Cine știe pe unde i-or fi umblând și lui mintea și inima. Poate că a venit momentul să te scuturi de romanțe imaginare și să te îndrepți către sufletul tău, căci el este cel care tânjește după atenție, de fapt. Ce dorințe și idealuri ai tu, dincolo de orice relație cu orice bărbat? Poate vrei să înveți ceva nou, poate vrei să creezi ceva, să schimbi ceva la tine. Orice lucru nou pe care îl vei face va canaliza în mod creativ toate energiile tale, care acum se proiectează fără noimă în persoana oricărui bărbat care îți acordă un pic de atenție. Dacă tu te trezești la viață, totul în jurul tău va înflori.