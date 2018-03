Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Am o relație extraconjugală cu o colegă de serviciu, dar ea vrea să rupem această relație”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Am 45 ani și de vreo 4 luni am o frumoasă relație cu o colegă de serviciu. Amândoi suntem căsătoriți, dar avem niște casnicii nefericite. Eu am un copil de 6 ani, iar ea are o fetiță de 5 ani. Suntem foarte îndrăgostiți unul de celălalt. De curând mi-a spus că vrea să rupem această relație pentru că îi este frică să nu facă vreo greșeală și să afle soțul ei și să sufere copilul, care este foarte atașată de tatăl ei și că nu mai poate să facă dragoste cu mine, acest lucru nefiind moral, ea nemaisuportând acest lucru. Din punct de vedere sexual, a fost totul bine între noi. Important este că ea nu își iubește soțul!!! Ea a mai avut o căsnicie eșuată. După acel episod, nu a mai putut să iubească pe nimeni, ani mulți, până să se îndrăgostească de mine. Eu i-am propus că înainte de a luă o decizie definitivă, să luăm o “pauză” de o luna de zile, în care să ne gândim foarte bine la tot ce a fost între noi și ce poate fi. A fost de acord. I-am spus în mai multe rânduri că, dacă vreodată vrea să divorțeze și să rămână cu mine, eu nu am nici o problemă în a proceda la fel.

Întrebarea mea este dacă această relație mai are șanse să continue și ce ar trebui să fac în acest sens.