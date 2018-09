Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „S-a despărțit de mine când l-am întrebat dacă și-a făcut un cont pe o rețea de socializare”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Eu am 16 ani, iar iubitul meu 19. Am fost împreună timp de 9 luni până când acum câteva zile când a decis să pună stop relației. El a decis asta și nu eu. Ei bine, în aceste 9 luni ne-am certat pe mai multe chestii. De cele mai multe ori motivul era pentru că nu mă țineam de promisiuni. Nu erau promisiuni uriașe,ci unele mărunte, dar pe care de cele mai multe ori le încălcăm. Ajunsese la un moment dat să se supere pe din orice făceam,mai mereu certându-ne pe chestia asta. Când făceam eu o greșeală, acesta stătea supărat pe mine chiar și mai mult de o săptămâna, iar eu îl iertăm imediat. Deși greșelile lui erau mult mai grave. Motivul pentru care a decis să se despartă de mine a fost pentru că îl întrebasem dacă și-a făcut un cont pe o rețea de socializare. Atunci când m-a întrebat „de ce?”, i-am dat niște poze cu niște mesaje în care cineva mă insulta. Știu, a fost și greșeala mea, pentru că puteam să îi trimit pozele direct, însă nici el nu trebuia să aibă acea reacție. Trebuia mai întâi să se calmeze și după să vadă dacă chiar vrea să pună punct relației. Faza este că noi stăm la o distanță de o ora jumate, este mai mult o relație la distanță. În tot acest timp, în spatele tuturor certurilor, lacrimilor, m-am simțit fericită lângă el și l-am iubit tot mai mult. Am încercat în așa fel încât să mă țin de toate promisiunile și să fiu așa cum își dorea el să fiu, dar se pare că nu a fost îndeajuns de mult.

Țin să menționez că atunci când s-a despărțit de mine, a făcut-o printr-un mesaj, iar acum încă mai ținem legătură.

Acum, am nevoie de sfatul tău.

Vreau să îl recâștig că să fim iarăși un cuplu fericit și nu știu cum. Nu știu ce ar trebui să fac, să zic.