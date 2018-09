Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Singurul moment în care e mai tandru e când facem dragoste… Imediat după, iar se enervează”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Nu știu ce să fac, am avut o relație cu un bărbat de 35 de ani, care a durat cam 5 luni – eu am 27 de ani – și acum o săptămână ne-am certat rău și ne-am despărțit. M-a trimis acasă, că el s-a săturat, că nu vrea să se mai încurce cu mine, că nu sunt bună de nimic… se enervează din tot ce fac. Eu încerc mereu să-i fac pe plac, dar niciodată nu e mulțumit. Singurul moment în care e mai tandru e când facem sex… dar imediat după, iar se enervează, nici nu mai știu din ce motiv. Mă simt mereu terorizată când sunt cu el, dar nici nu pot să stau fără el, îl iubesc, mă simt pierdută. De când ne-am certat, n-am mai vorbit deloc, nici măcar la telefon. Se poartă de parcă nici n-aș exista. Eu am încercat să iau legătura cu el, dar nu-mi răspunde, nici la telefon, nici pe whatsapp. Nu știu ce să mai fac, simt că mor, nu pot să fac nimic, nu pot să mănânc, nu pot să dorm. Și în plus, mi-e frică să nu fi rămas gravidă… Ce mă fac eu? Te rog, ajută-mă, dă-mi și mie un sfat.