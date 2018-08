Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțul meu mă consideră o proprietate”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt căsătorită de 20 de ani, am și un băiat de 16 ani, cu alte cuvinte ar trebui ca să am o viață fericită și împlinită la vârsta mea. Ei bine, nu. De fapt, în toți acești ani, a trebuit să suport un soț care mă privește ca pe o proprietate, ca pe ceva de care dispune, de care se folosește, cu care se mândrește să iasă în lume, dar pe care o ignoră imediat ce a intrat pe ușă. Și totul ar fi poate mai ușor dacă nu are exista 'ea'. Această 'ea' care mi-a otrăvit toată viața. Este vorba despre fosta lui iubită din tinerețe, cu care a trăit o poveste romantică, care l-a părăsit și l-a luat înapoi de câte ori a avut ea chef, iar el s-a dus după ea ca un cățeluș, niciodată n-a putut să-i reziste. Orice, până la 'Diana'. Dacă îndrăzneam să fac un comentariu, aveam scandal. Dacă nu ziceam nimic, tot nu era bine, pentru că 'Diana' nu e niciodată mulțumită, tot timpul îl chinuie și-l pune pe jar. Mă întreb ce mai caut eu în povestea asta, am impresia că toată viața și toată căsnicia mea a fost doar o glumă, de fapt un teatru de prost gust. Nimic autentic. M-am amăgit în toți acești ani, am trăit într-o iluzie și acum simt că nu mai am nicio șansă. Deja am peste 40 de ani, mă uit în oglindă și îmi dau seama că mă ofilesc… Nu știu ce ar trebui să fac, nu știu dacă mai am puterea să o iau de la capăt. I l-aș da pe soțul meu pe tavă acestei 'Diana' care ne-a distrus viața. Nu mai știu ce să mai fac, te rog dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Draga mea,

Dacă simți că nu ești împlinită în relația cu soțul tău, încearcă să vezi ce s-ar putea face între voi doi, nu căuta țapi ispășitori în afară. În primul rând, ar trebui să ai o discuție serioasă cu el. Dacă acest lucru nu se poate, pasul următor este să te întrebi: poți să accepți situația și să trăiești cu ea, sau nu? După câte spui, ești la capătul puterilor. Atunci, probabil că ar fi o ideea înțeleaptă să te retragi. Nu e nevoie neapărat să divorțezi într-o primă fază. Vă puteți separa fără complicații legale – cel puțin în teorie. Sunt multe cupluri care iau distanță doar pentru a se limpezi, și dintre acestea unele se împacă, altele se rup. Așadar, dacă e vorba despre o altă femeie, îți poți cere drepturile de soție și îl poți trimite la ea, dacă își dorește atât de mult. Trebuie să fii atât de convingătoare încât să te și creadă. Desigur asta ar presupune ca 'scandalul' tău să fie mai mare decât al lui. Dacă nu te simți în stare, fă-ți planul și îndepărtează-te tu. Acest lucru este mai dificil, având în vedere că trebuie să aveți grijă și de acel copil. Când privești lucrurile din afară, e simplu să faci planuri și să dai idei – o să spui. Așa este, însă nici să fii într-o situație până la gât și să nu vezi nicio ieșire nu te ajută cu nimic. Mai este încă o perspectivă din care poți privi totul. Una foarte constructivă, care ar implica însă să devii extrem de puternică. În definitiv, tu ești soția acestui bărbat, femeia care se află la cârma acestei familii. Ce dacă el e pe câmpii, din moment ce încă stă cu tine, înseamnă că ceva din adâncul lui te-a ales, totuși. Delimitează-ți spațiul tău, fă în așa fel încât să aveți camere separate la nevoie. Vezi-ți de treaba ta, și dezvoltă o relație de prietenie cu soțul tău. În definitiv, ce aveți de pierdut? După atâția ani, deja vă cunoașteți atât de bine, știi exact la ce să te aștepți. Ți-am dat două viziuni diferite în care poți privi situația, alege-o pe cea care simți că ți se potrivește cel mai bine.