Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțului meu îi place să se cațere pe stânci și mi-e teamă să nu pățească ceva. Nu mă bagă-n seamă, e ca o boală”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt mama unui băiețel de doi ani, și am o problemă gravă cu soțul meu. Întotdeauna i-a plăcut să meargă pe munte, câtă vreme nu aveam copilul mergeam și eu cu el mereu. Însă la el e mai mult decât atât. Îi place să se cațere pe stânci, aproape în fiecare weekend de vară mergeam și mă uitam la el. El cocoțat, eu jos, privindu-l cu inima cât un purice. Îți dai seama că s-a mai întâmplat și să se dezechilibreze, uneori a mai și căzut. N-a pățit niciodată ceva prea grav, dar tot mi-e frică să nu se întâmple ceva. Mai ales că, de când cu cel mic, nu prea mă mai duc cu el. Acum e iarnă, nu s-a mai dus, dar deja a început să-și pregătească echipamentul pentru primăvară. Mi-e teamă să nu pățească ceva, iar eu să rămân singură cu cel mic sau, mai rău, cu cel mic și cu el invalid, Doamne ferește. Nu pot deloc să am discuția asta cu el, se enervează și se închide. Când mă gândesc că vine primăvara, mă apucă disperarea. Ce să fac, cum să-i spun că am nevoie de el întreg și nevătămat, și am nevoie de el să mă ajute cu cel mic. Când vine de la serviciu, se uită la filme cu alpiniști și nu mă bagă-n seamă, e ca o boală, nu știu ce să mai fac, te rog dă-mi un sfat.