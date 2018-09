Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt căsătorit și am un copil, dar m-am îndrăgostit de altă tânără. Nu știu ce să fac”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Mă numesc Marian, am 29 de ani și soția are 24 de ani. Suntem căsătoriți de trei ani și avem un băiețel de doi ani și jumătate. Pe timpul relației, până acum, am avut multe certuri care s-au lăsat și cu câteva palme. Eu între timp am găsit o față de 20 și ceva de ani. Ne-am îndrăgostit nebunește. Din relația mea cu soția, cel mai mult ne place sexul. Cam asta a rămas… atracția sexuală dintre noi.

Dar în rest ne spunem că ne iubim, dar se simte că nu este așa. Problema este că nu știu ce să fac. Nu vreau să o rănesc nici pe soție, deși i-am spus de câteva ori că vreau să divorțăm, dar ea nu este de acord.

Nici pe acea fată nu vreau să o las pentru că este așa cum mi-am dorit și o iubesc. Dar îmi iubesc și băiatul. Vreau un sfat că nu știu ce să fac.

Adela răspunde:

Dragă Marian,

Te înțeleg foarte bine că ești îndrăgostit, dar mă simt datoare să-ți spun câteva lucruri, totuși. Atunci când ai luat-o de soție pe fata cu care ai și un copil erai, de asemenea, îndrăgostit, iar faptul că atracția sexuală dintre voi este încă vie este un argument puternic că între voi lucrurile nu s-au terminat. Foarte mulți oameni de știință încearcă să determine care este durata reală a unei relații de cuplu.

Probabil că nu ți-e străină expresia „dragostea durează trei ani” – pentru că, în marea majoritate a cazurilor, cam de atunci încep problemele greu de rezolvat. Ele apar din cauze hormonale, din cauze sociale și din multiple alte cauze, printre care locuitul împreună și dormitul în același pat contează foarte mult.

Ce încerc să-ți spun este că există foarte mari șanse să ajungi în același punct și cu această nouă iubită a ta, chiar dacă acum nici nu îți poți imagina asta. Ce vei face atunci? Vei întâlni poate pe altcineva, cu care vei fi din nou îndrăgostit și tot așa? Nu zic să nu dai curs poveștii de iubire noi pe care o trăiești, însă poate că ar fi momentul să te gândești că o relație ar trebui să fie ceva mai profund, mai ales că ai și un copil.

Poți divorța, poți obține custodia copilului sau nu, dar întrebarea rămâne: cât de mult durează angajamentul tău într-o relație? Și încă ceva: ești sigur că noua ta iubită dorește să fie mamă vitregă? Poate că e cam devreme pentru ea și poate că nu e exact ce și-a dorit. Sfatul meu e să nu te grăbești. Timpul decantează lucrurile, în timp ai mai mari șanse să descoperi cu care dintre cele două fete este mai bine să rămâi.