Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt colega de serviciu cu fosta iubită a iubitului meu”

Dragă Adela,

Îți scriu pentru că m-am trezit într-o situație uluitoare: sunt colegă de serviciu cu fosta iubită a iubitului meu! Noi suntem împreună de cinci ani, iar ei s-au despărțit acum zece ani, când ea i-a dat papucii lui al meu ca să se ducă după altul… de care tocmai s-a despărțit… și tocmai și-au dat seama, atât ea cât și al meu că au rămas 'lucruri nespuse' între ei!! Am înțeles că au avut nevoie să se întâlnească, să depene amintiri… dar al meu a venit vizibil tulburat după 'minunata întâlnire', iar eu, când am ajuns la birou și am aflat cine este noua colegă cu care voi lucra la noul proiect… să leșin, nu alta! Sigur că m-am străduit din răsputeri să păstrez aparențele, dar nu e ușor. Nu pot să fiu eu însămi în preajma ei, când știu că ea nu visează decât să plângă pe umărul fostului ei, care acum e al meu!!! Te rog, spune-mi cum să fac să gestionez această situație, simt că îmi pierd cumpătul și nu mai am liniște, te rog dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Draga mea,

E clar că emoțiile își spun cuvântul și, până la un punct, e normal, dar să încercăm să judecăm un pic lucrurile la rece. Situația nu este atât de dezavantajoasă pe cât pare. Gândește-te, ai acum posibilitatea să controlezi totul. În prima parte a zilei știi tot ce face ea, în a doua știi tot ce face el. Știi cum se spune: ține-ți prietenii aproape, iar pe dușmani și mai aproape. Dacă ai reuși să o privești ca pe un om care are probleme, dacă nu te-ai mai gândi că vrea să-ți fure iubitul, te-ai liniști. Și, în definitiv, ce te face să crezi că ar vrea să ți-l ia? Că e el impresionat e normal, orgoliul lui a fost șifonat acum zece ani, iar acum ar avea ocazia să se 'reabiliteze'. Desigur că îi poți spune că nu-ți convine situația, iar el, cel mai probabil, va ține cont de asta. Gândește-te că ar fi putut să se întâlnească cu ea fără să-ți spună, dar el a preferat să-ți dea raportul, ceea ce arată că tot la tine vrea să se întoarcă. Cât despre ea, te sfătuiesc să-i devii prietenă, să înțeleagă foarte bine care sunt raporturile dintre voi, să-i fie clar că relația dintre tine și acest bărbat e cât se poate de serioasă și nu are de ce să-și facă iluzii.