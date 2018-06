Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt despărțită de bărbatul meu și avem împreună o fată. Fiica noastră nu se mai înțelege cu el și îi spune că e prost”

Bună Adela,

Sunt Irina, sunt despărțită de bărbatul meu de circa 7 ani, avem împreuna o fetița de 12. Ca orice copil al unor părinți divorțați, ea stă când la mine, când la taică-său. De ceva vreme nu ne mai înțelegem cu ea, mai bine zis taică-său are acestă problemă, pentru ca în fața mea nu prea are curajul. Întotdeauna eu erau aia “reaua”, care îi impuneam restricții, în timp ce el era cel “bun”, care îi făcea toate mofturile și îi căuta în coarne. Dar iată că acum i s-a întors. Zilele trecute fata era la el, când mă trezesc că mă sună disperat, că i-a spus în față că e prost, plus o mulțime de alte obrăznicii. S-a enervat atât de tare, că a lăsat-o singură în casă și a plecat. Că să o ducem la psiholog. Că abia se abține să nu-i articuleze una – ceea ce el nu a făcut niciodată. Că ea nu înțelege ce sacrificii face el pentru ea – știi tu, textele clasice. Ce vină are copila dacă el e mototol și nu e în stare s-o educe?! Nu știu ce să fac, n-aș duce fata la psiholog, dar nici să stea numai la mine că taică-său nu e-n stare s-o strunească nu-mi convine. Am și eu o viață, nu pot să stau numai după fundul ei. Tu ce părere ai?