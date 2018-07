Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Sunt îndrăgostit nebunește de o prostituată, iar ea îmi spune că doar prostituându-se putem avea o familie”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Adrian și am 35 ani. Sunt un băiat normal la prima vedere. După ani de suferințe și nereușite, de un an am cunoscut o față, și ea normală la prima vedere, doar că din trecutul iei reiese o fetiță de 8 ani. Până aici, nimic anormal, doar că ea în ultimi 2 ani a practicat prostituția în club în Elveția, știam asta și mi-am asumat din prima zi chiar dacă mă doare câteodată. Asta e, am zis, e posibil să merit asta. Au trecut 9 luni și din lipsuri enorme ea mi-a propus și eu, fără să-mi dau seama, pentru că nu sunt din breaslă, am acceptat să plece iar. Vorbim des la telefon, ne vedem, plângem amândoi, dar ea îmi repetă că doar așa putem avea o familie împreună. Îmi spune de mii de ori că mă iubește, că mă adoră, dar psihicul meu nu înțelege cum o prostituată se poate îndrăgosti de mine, nu că aș fi golan, muncesc că un disperat, dar nu pot face mai mult decât fac și mereu sunt neajunsuri. Te rog, Adela, ajută-mă să înțeleg cum se poate așa ceva, având în vedere că o iubesc și eu enorm.