Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt însurat și am avut o amantă la serviciu. A început să mă evite și nu știu dacă nevastă-mea a flat de ea”

Bună Adela,

Mă numesc Sorin, am 43 de ani, sunt însurat și am un băiat adolescent. Acum câteva luni, am început o idilă cu o colegă de serviciu. Era nouă, frumoasă, zglobie – pe scurt, nu i-am rezistat. Ce-mi place la ea este că e o femeie cu adevărat liberă, nu se cramponează de o relație. Ea e despărțită, are și ea un copil, și la cum o știu nu m-aș mira să mai aibă și alți amanți care gravitează prin jurul ei. Ei bine, ne-am cunoscut mai bine, am făcut și dragoste… A cunoscut-o și pe nevastă-mea, la petrecerea de Crăciun a firmei, și a părut foarte relaxată. Săptămâna trecută, după un training la firmă care a fost într-o sâmbătă, m-am dus cu colega-amanta mea să mâncăm într-un mall. Când să ieșim, dăm nas în nas cu fii-miu, care a văzut clar că mă țineam de mână cu ea… A fost un moment foarte ciudat, cred că am schimbat toate culorile pe față. Am schimbat câteva politețuri, mi-a cerut bani și apoi mi-a zis că este și maică-sa prin zonă, cu o prietenă de-a ei. Am condus-o pe amantă la mașina ei și m-am întors s-o caut pe nevastă-mea, care între timp mă sunase. Nu știu dacă fii-miu i-a spus ceva, cert este că nu mi-a spus niciun cuvințel, doar că a rupt patul cu mine în noaptea aia – ceea ce nu mai făcuse de mult. N-am mai vorbit cu amanta până când ne-am întâlnit luni, la serviciu. De atunci ea se poartă zglobiu ca de obicei, dar evită să vorbim despre ”noi” și mă evită sistematic. Asta înseamnă că totul între noi s-a terminat? Nici măcar nu ne-am explicat nimic, sunt tulburat și nu știu ce vreau… Te rog, dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Dragă Sorin,

Poate că amanta ta nu este atât de liberă cum credeai. Poate că întâlnirea neașteptată cu familia ta a făcut-o să realizeze că nu e bine ce face. Poate că motivul pentru care este atât de ”zglobie” este acela că vrea să uite că încă suferă după fostul ei soț… Sunt foarte multe lucruri care ar putea să o facă să se poartă așa cum o face. Faptul că ești tulburat arată că îți pasă de ea, s-ar putea spune că chiar o iubești. Însă, în siutația de față, nu poți să o forțezi să vorbească despre ceea ce simte dacă ea nu poate. Dușul rece pe care l-a primit a trezit-o la realitatea crudă că nu te poate avea cu adevărat. Cu siguranță că nu e ușor nici pentru ea, așa că las-o să se obișnuiască cu ideea, după care e foarte posibil să vină ea la tine și să-ți propună să vorbiți. Poartă-te cu grijă cu ea, să vadă că îți pasă, dar în același timp gândește-te bine ce vrei. Spui că soția ta a ”rupt patul cu tine” în noaptea aceea, ceea ce poate înseamna că aventura ta și-a atins scopul. Probabil că dacă relația ta cu soția ar fi fost frumoasă și împlinitoare, n-ai mai fi avut nevoie să ai o aventură cu colega de serviciu. Acum ai ce ți-ai dorit. Chiar îți mai trebuie o idilă care deschide tot felul de complicații?